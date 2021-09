Kim Kardashian höfð að háði og spotti

Netverjar eru að skemmta sér konunglega að gera grín að klæðaburði raunveruleikastjörnunnar Kim Kardashian á Met Gala fjáröflunarkvöldinu í New York í gærkvöldi.

Kim Kardashian var klædd Balenciaga frá toppi til táar, bókstaflega.

Myndir af henni og systur hennar, Kendall Jenner, frá Met Gala í gærkvöldi hafa vakið kátínu meðal netverja sem keppast um að gera gys að systrunum.

Sjáðu nokkur tíst hér að neðan.

Glinda The good witch and a dementor #MetGala pic.twitter.com/9p0AocrKnM — POLI ⁷ | HYBE INTERN 💪🏻 (@Poli_Pol1) September 14, 2021

Kim K’s security team just about had it pic.twitter.com/XK4hSgFxR8 — Cosi 🕊 (@Cossiima) September 13, 2021

Wait till the astrology Instagram accounts find this … https://t.co/tfjO8RG6Qe — ScorpioMoonSupreme₊˚. (@witti_indi) September 14, 2021