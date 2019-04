Ólafur Darri áberandi í morðgátu með Adam Sandler – Sjáðu stikluna

Leikarinn Ólafur Darri Ólafsson fer með eitt hlutverk í glænýrri gamanmynd frá Netflix með stórstjörnunum Adam Sandler og Jennifer Aniston í aðalhlutverkum.

Myndin ber heitið Murder Mystery og segir frá lögreglumanni og kærustu hans sem fara í langþráð frí til Evrópu. Þegar þangað er komið flækjast þau í kostulega og heldur óvenjulega morðgátu þar sem bæði liggja undir grun.

Nú má sjá stiklu fyrir umrædda mynd og fara góðkunnir leikarar með önnur hlutverk á borð við David Walliams, Terence Stamp, Gemmu Arterton og Luke Evans með önnur hlutverk ásamt Ólafi.

Lenti ekki á klippigólfinu

Tökur á myndinni áttu sér stað í Montreal í fyrrasumar og þegar DV náði þá tali af Ólafi sagðist hann ætla að bíða og sjá hvort hann yrði klipptur út úr myndinni eða ekki. Af sýnishornunum að dæma er ljóst að Íslendingurinn hafi ekki lent á klippigólfinu enda áberandi í stiklunni.

Um er að ræða sjöttu kvikmyndina sem grínarinn Adam Sandler vinnur að í samstarfi við streymiveituna en má þess einnig geta að þau Aniston léku áður saman í myndinni Just Go with It frá árinu 2011.

Murder Mystery lendir á Netflix þann 14. júní og má sýnishornið sjá að neðan.