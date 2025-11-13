fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

Sigrún Eldjárn opnar bókakonfektið í kvöld

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 09:00

Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld kl. 20 í bókabúð Forlagsins Fiskislóð 39 Reykjavík og í beinu streymi.

Upplestrarkvöldin eru fyrir löngu orðin fastur liður í vetrardagskrá bókaáhugafólks og þar myndast notalegt og hátíðlegt andrúmsloft. Léttar veitingar í boði, bóksala á staðnum og höfundar lesa og árita bækur.
Dagskrá hefst kl. 20:00 en húsið opnar 19:30 og hægt verður að koma sér vel fyrir og jafnvel tryggja sér eintak af vel völdum bókum fyrir lestra.
Þau sem lesa í kvöld eru:
Sigrún Eldjárn – Torf, grjót og burnirót
Margrét Höskuldsdóttir – Lokar augum blám
Þórdís Helgadóttir – Lausaletur
Einar Már Guðmundsson – Allt frá hatti oní skó
Nína Ólafsdóttir – Þú sem ert á jörðu
Júlía Margrét Einarsdóttir – Dúkkuverksmiðjan
Sunna Dís Másdóttir – Postulín
Ása Marin – Stjörnurnar yfir Eyjafirði
Streymið er hér fyrir neðan og hefst rétt fyrir kl. 20.
Verið hjartanlega velkomin á fyrsta Bókakonfekt ársins í Bókabúð Forlagsins Fiskislóð 39, fimmtudagskvöldið 6. nóvember!
Kristjáni blöskraði útfararkostnaður og skrifaði bók – „Hvernig höndlum við dauðann?“

Ný raunveruleikastjarna vekur mikla athygli – En áhorfendur velta einu fyrir sér

Afhjúpar hvernig henni tókst að léttast um 13,6 kíló á tæpum tveimur mánuðum

Grátbað um að leika ekki í þessu atriði í One Tree Hill

Alinn upp á Kvíabryggju – ,,Ég ætla að verða heimsmeistari”

Söngkonan nær óþekkjanleg eftir dramatískt þyngdartap á Mounjaro

Ráðherra á von á barni

Flugfreyja útskýrir af hverju svar þitt við „góðan daginn“ skiptir svona miklu máli

Ekki gera þetta áður en þú eldar kjúkling: „Bjóða hættunni heim“

O heldur áfram að raka inn verðlaunum

Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar

Þetta er síðasta myndin af henni á lífi – Hélt hún væri að fara á stefnumót

