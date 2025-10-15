fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 15. október 2025 13:14

Arna Magnea Danks

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Arna Magnea Danks hlaut nýlega verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki í kvikmynd Snævars Sölvasonar, Ljósvíkingar. 

Verðlaunin hlaut hún á kvikmyndahátíðinni Out At The Movies sem haldin var í Winston Salem í Bandaríkjunum.

Ljósvíkingar, sem kom út í september árið 2024, fjallar um æskuvinina Hjalta (Björn Jörundur Friðbjörnsson) og Björn (Arna Magnea Banks) sem reka fiskveitingastað í sínum heimabæ yfir sumartímann. Þá dreymir um að geta haft opið allt árið um kring og þegar óvænt tækifæri þess efnis bankar upp á, tilkynnir Björn vini sínum að hún sé trans kona og muni framvegis heita Birna. Þessar breytingar reyna á vináttuna og þurfa þau bæði að horfast í augu við lífið á nýjan hátt til þess að bjarga því sem mestu máli skiptir.

Í september hlaut myndin áhorfendaverðlaunin á hinni árlegu Mix – International Festival of LGBTQ+ Cinema and Queer Culture. Hátíðin var haldin 18. – 21. september í 39. sinn í Milanó á Ítalíu.

Í júní hlaut myndin áhorfendaverðlaun á þýsku kvikmyndahátíðinni Emdem Norderney. Og í sama mánuði þrenn verðlaun á Kashish Pride Film Festival í Mumbai á Indlandi, sem besta leikna mynd hátíðarinnar, Arna fyrir besta leik í aðalhlutverki og myndin hlaut einnig sérstaka viðurkenningu frá dómnefnd fyrir handritið.

„Það er ekki á hverjum degi sem trans kona eins og ég fær verðlaun. Ég þakka leikstjóra mínum og mótleikara og öllum þeim sem tóku þátt í að skapa þetta listaverk, sem er einstakt ekki bara fyrir Ísland heldur allan heiminn,“ sagði Arna í umfjöllun við Variety. 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því

Mest lesið

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Sjáðu færsluna sem stjarna Chelsea eyddi af Instagram – Rak umboðsmann sinn
Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Potter vill starfið eftir að Svíar ráku þjálfara sinn í gær
Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Í gær

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Í gær

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Í gær
Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Í gær

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Í gær
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau

Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur

Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum

Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Fókus
Fyrir 3 dögum
Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi