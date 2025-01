Ásdís Rán útilokar ekki annað forsetaframboð

Ísdrottningin Ásdís Rán Gunnarsdóttir segist hafa farið langt út fyrir þægindarammann á síðasta ári með framboði sínu til forseta Íslands. Hún segist afar þakklát fyrir liðið ár og hlakki til þess sem 2025 ber í skauti sér.

„Þetta var örugglega stærsta áskorun sem ég hef tekið að mér. Ég er náttúrulega mjög „spontaneous“ og eins og flestir vita þá undirbjó ég mig ekki neitt heldur kastaði mér bara út í köldu laugina,“ sagði Ásdís í samtali við Kristínu Sif í þætti hennar á K100.

Ásdís Rán segir þá aðferð henta sér oft vel og hjálpi henni að forðast of miklar vangaveltur. Hún viðurkennir þó að árið hafi oft verið stressandi.

Ásdís Rán útilokar ekki að hún bjóði sig fram til forseta Íslands á ný í framtíðinni. Það fari þó eftir því hvar hún verður stödd í lífinu eftir 8–12 ár – eða jafn lengi og hún spáir því að Halla Tómasdóttir gegni embættinu.

„Kannski verð ég bara æst í að gera þetta aftur – og betur,“ sagði Ásdís Rán sem sagðist helst hafa lært af árinu 2024:

„Að vera samkvæm sjálfri mér og taka á móti krefjandi áskorunum. Ég lærði svo mikið um Ísland, þjóðina og fólkið í landinu. Þessi forsetaskóli var algjörlega einstakur – eins og að fara í háskólanám. Það var svo margt sem ég lærði.“

Í lok síðasta árs gaf Ásdís Rán út bókina Celebrate You: The Art of Self-Love sem fæst á Amazon. Bókin er ný og endubætt ensk útgáfa af bókinni Valkyrja sem hún gaf út árið 2017.

Ásdís Rán var gestur Fókus í júní árið 2023.

