Einn ferðafélaga Sunnu Kristínar er lífsógnandi sjúkdómur – „Sem ég veit aldrei hvenær skýtur aftur upp kollinum“

Sunna Kristín Hilmarsdóttir greindist með mergæxli í lok október 2021, þá 37 ára gömul. Mergæxli er afar sjaldgæft hjá fólki undir fertugu og í hennar tilfelli var það langt gengið og búið að dreifa sér í eitlana, sem er almennt líka mjög sjaldgæft. Læknirinn hennar taldi því líklegt að hún hefði verið með sjúkdóminn í mörg ár, án þess að hún fyndi fyrir einhverjum teljandi einkennum.

Sjá einnig: Sunna greindist með mergæxli 37 ára – „Klisjur eru klisjur af því að þær eru sannar“

Bleiki dagurinn er i dag, 23. október og minnist Sunna Kristín þess í dag að tæp þrjú ár eru liðin frá greiningu hennar.

„Eins og flest ykkar þekkið fór ég í gegnum þunga lyfjameðferð áður en ég fór í tvær stofnfrumumeðferðir með nokkurra mánaða millibili – með tilheyrandi veikindum og marglaga sorg,“ segir Sunna Kristín í færslu á Facebook.

Hún segist gott að geta sagt frá því að sjúkdómurinn er í algjörum dvala en sá lúxus er ekki ókeypis. „Ég tek lyf alla daga með tilheyrandi aukaverkunum sem há mér þó mismikið í mínu daglega lífi. Ég er í raun mjög heppin því ég get verið í fullri vinnu og sinnt alls kyns hugðarefnum í frítíma mínum, eins og vinum og fjölskyldu, pólitík, ferðalögum, ritlist og þáttagerð.“

Sunna segir að vissulega myndi læknirinn hennar ef til vill kjósa að hún væri ekki alveg í fullu starfi eða ætti sér færri áhugamál

„og trúið mér, að taka frá tíma til að hvíla sig er áskorun – en þegar þú veist að þú átt kannski max 15 ár ólifuð held ég að þú viljir óhjákvæmilega make the most of it.

Það er nefnilega hin áskorunin: að eiga lífsógnandi sjúkdóm fyrir ferðafélaga sem ég veit aldrei hvenær skýtur aftur upp kollinum.

Þótt dauðinn sé í grunninn ferðafélagi okkar allra sem lifum er hann auðvitað ekki eins nálægur öllum í þeirra lífi og hann er hjá mér. Fyrir mig er þetta eitt það erfiðasta því að fólk sem er ekki í sömu stöðu og ég hefur takmarkaðan skilning á jafn súrum raunveruleika.“

Sunna Kristín segir að það sé því gott að eiga félög eins og Krabbameinsfélagið að því þar er hægt að fá alls konar þjónustu endurgjaldslaust, þar á meðal jafningjastuðning og sálfræðiráðgjöf. „Á bleika deginum hvet ég ykkur því öll til að styðja við starfsemi félagsins svo við sem þurfum á aðstoð þess að halda getum átt það áfram að.“