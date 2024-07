Star Wars-stjarnan felldi tár þegar dómari kvað upp úrskurð gegn Disney – Stuðningur Elon Musk skipti sköpum

Star Wars-stjarnan Gina Carano, sem fór með hlutverk hinnar grjóthörðu Cöru Dune í sjónvarpsþáttunum The Mandalorian, grét af gleði, að eigin sögn, þegar dómari í máli hennar gegn stórfyrirtækinu Disney vísaði frávísunarkröfu kvikmyndarisans frá og því stefnir í að mál hennar verði tekið fyrir hjá dómstólum.

Eins og frægt varð var Carano, sem reis upp á stjörnuhiminn í gegnum blandaðar bardagaíþróttir, rekin úr sjónvarpsþáttunum eftir tvær þáttaraðir eftir að hafa skrifað umdeildar færslur um bandarísk stjórnmál á samfélagsmiðla. Líkti Carano meðal annars ástandinu í bandarískum stjórnmálum við helför gyðinga sem féll í grýttan jarðveg hjá æðstu yfirmönnum Disney.

Málið hefur velkst um í bandaríska réttarkerfinu í rúmlega þrjú ár en krafa Disney var sú að fyrirtækið hefði haft fullan rétt á því að aðgreina sig frá pólitískum skoðunum leikkonunnar með því að segja henni upp störfum. Á það féllst dómari málsins hins vegar ekki.

Carano birti tilfinningaríka færslu í kjölfar úrskurðarins þar hún fagnaði því að fá loksins tækifæri til þess að hreinsa nafn sitt fyrir framan dómara. Hún hafi verið beitt órétti sem ætti ekki að koma fyrir nokkurn mann og vonaðist hún til þess að barátta hennar yrði til þess að eitthvað þessu líkt myndi ekki eiga sér stað aftur.

Þá þakkaði hún sérstaklega Elon Musk, ríkasta manni heims, fyrir stuðninginn en Musk hefur fjármagnað lögfræðibaráttu Carano sem hefur kostað skildinn í baráttunni gegn ofurefli Disney. Sagðist Carano aldrei hafa hitt Musk sjálfan en hún þakkaði honum fyrir stuðninginn frá dýpstu hjartarótum.

“the court DENIES defendants motion.”

I am moved to tears. After a brutal 3 1/2 years, I am being given the opportunity to move forward in the court of law before the judge and my peers to clear my name. I am so grateful for this opportunity.

— Gina Carano 🕯 (@ginacarano) July 25, 2024