Bráðfyndin fatamistök Katy Perry – Buxurnar rifnuðu á alversta stað

Söngkonan Katy Perry varð fyrir þeirri miður skemmtilegri reynslu að buxur hennar rifnuðu á alversta stað, fyrir framan fullan sal af áhorfendum.

Katy er dómari í American Idol og tók óvænt lagið „Teenage Dream“ í þættinum í gærkvöldi.

Hún var klædd appelsínugulum leðurbuxum og beygði sig niður í miðju lagi og þá mátti heyra buxurnar rifna að aftan.

„Þær rifnuðu!“ Öskraði Luke Bryan, annar dómari þáttanna, og hló. Þátttakendur hlógu og bentu á söngkonuna sem virtist sjálf sjá húmorinn í þessu og hló með þeim.

„Get ég fengið límband?“ Spurði hún og fékk aðstoð við að líma buxurnar saman með skærgulu límbandi.

ima get ur heart racing in my skin-tight jeans on #americanidol tonight 👀 tune in now for a RIPPING good time 🤪 pic.twitter.com/gw3bav78Rs

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem stjarnan lendir í óheppilegum aðstæðum. Árið 2018 rifnuðu einnig buxur hennar þegar hún var við tökur fyrir American Idol.

I have good news and bad news today – ☹️: I won’t be able to live stream #AmericanIdol today but 🙂: I CAN promise you some pants splitting fun👖😳 Tune in at 8/7c for round✌🏼 of 🌟All Star🌟 duets! pic.twitter.com/AaqCakSLdT

— KATY PERRY (@katyperry) April 16, 2018