Will Smith gæti verið sviptur Óskarsverðlaununum

Leikarinn Will Smith vann til Óskarsverðlauna í nótt sem besti leikari í aðalhlutverki, en hann gæti verið sviptur sínum fyrstu Óskarsverðlaunum því stuttu fyrir verðlaunaafhendinguna rauk leikarinn upp á svið og sló grínistann Chris Rock utan undir í beinni.

Atvikið er á allra vörum í dag og hefur Akademían sent frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þar sem hún fordæmir ofbeldi af öllu tagi. Nú eru margir farnir að beita Akademíuna þrýsting um að svipta Will Smith verðlaununum fyrir að brjóta reglur hátíðarinnar, en nýjar siðareglur voru settar í kjölfar MeToo-byltingarinnar árið 2017.

Undir venjulegum kringumstæðum hefði Will Smith verið gert að yfirgefa svæðið en atvikið var aðeins nokkrum mínútum áður en besti leikari í aðalhlutverki var tilkynntur. Aðeins þrjár manneskjur í byggingunni vissu að Will Smith myndi vinna, framleiðandi hátíðarinnar, Will Packer, og tveir aðrir. Það var því mikil ringulreið eftir löðrunginn fyrir framleiðendur að ákveða hvernig þeir ættu að bregðast við. Daily Mail greinir frá.

Lögreglan í Los Angeles, LAPD, gaf einnig frá sér yfirlýsingu vegna atviksins og sagði að meintur þolandi, Chris Rock, ætli ekki að kæra, eins og er, en að lögreglan væri „meðvituð um atvikið.“

#Oscar presenter Chris Rock has declined to file a police report over actor Will Smith slapping him during the live broadcast of the Academy Awards ceremony and the LAPD is not investigating the incident at this time. https://t.co/sq7NGLN6Xz

— Los Angeles Times (@latimes) March 28, 2022