Ótrúlegt bónorð í Sambíóunum Egilshöll

Ástin sveif yfir sætum salar 1 í Sambíóunum Egilshöll fyrr í vikunni þegar spænski hugbúnaðarverkfræðingurinn Mohamed Idries bað Lorudes Luque Vilatoro, kærustu sinni til nokkurra ára, um að giftast sér. SamFilm greinir frá þessu á Facebook.

Mohamed „plataði“ framtíðar unnustuna með sér á nýjustu Matrix myndina, en það var ekki Keanu Reeves sem birtist á skjánum heldur falleg stuttmynd sem Mohamed bjó til.

„Stuttmyndin var samansett af klippum frá vinum og vandamönnum sem sögðu frá sinni uppáhalds minningu um Lorudes. Myndin endaði svo á spurningunni:

„There is but one thing to ask you“

Áður en Lorudes vissi af var ástarprinsinn farinn á skeljarnar og bað hana um að giftast sér.“