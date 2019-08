Sjáðu glæsilega stiklu úr Star Wars-þáttaröðinni The Mandalorian

Stórrisarnir hjá Disney opna glænýju streymisveitu sína í vetur með hvelli: fyrstu leiknu Star Wars-sjónvarpsseríunni sem nokkurn tímann hefur verið gerð. Þátturinn ber heitið The Mandalorian og geta Stjörnustríðsaðdáendur fengið forskot á sæluna með glænýrri stiklu sem margir hverjir halda ekki vatni yfir.

Þættirnir segja frá dularfullum hausaveiðara sem er fyrrum bardagahetja frá plánetunni Mandalore. Sögusviðið gerist aðeins nokkrum árum eftir sjötta kaflann í Star Wars-myndabálknum, The Return of the Jedi, en ástsælir karakterar eins og Luke Skywalker, Han Solo og jafnvel Rey verða víðs fjarri.

Game of Thrones-leikarinn Pedro Pascal leikur titilpersónuna, en á meðal annarra leikara eru til að mynda Nick Nolte, Gina Carano, Werner Herzog, Carl Weathers og Bill Burr.

Þættirnir verða átta í heildina og verða frumsýndir 12. nóvember.

Stikluna umræddu má sjá að neðan.