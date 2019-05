Karitas Harpa og Aron Leví – Hrafn kominn í heiminn

View this post on Instagram

Það hlaut að koma að því! ___________________________________ Föstudagsmorguninn 17.maí kl. 09:56 komu í heiminn 4100gr og 51cm af hreinni gleði í heiminn . Eftir margra (margra!) daga undirbúning og 100% “niðurhal” gekk þetta frekar hratt fyrir sig þegar á hólminn var komið . Stóri bróðir er, eins og sjá má, himinlifandi og ofboðslega stoltur, eins og við foreldrarnir. Hér kynnum við fyrir netheimum: Hrafn Leví Beck