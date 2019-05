Umdeild viðbrögð við Fjallinu í nýjasta Game of Thrones – Netverjar gera stólpagrín að Hafþóri

Samlíkingar fóru að hrúgast inn á samfélagsmiðla úr öllum áttum þegar Hafþór Júlíus Björnsson skaut upp kollinum í nýjasta þætti Game of Thrones.

Eins og flestum áhorfendum þáttanna er kunnugt leikur Hafþór Júlíus hinn ógurlega Gregor Clegane, betur þekktur sem Fjallið. Hann hefur tileinkað sér þetta hlutverk síðan í fjórðu seríu, en áður höfðu Conan Stevens og Ian Whyte spreytt sig í rullunni.

Við ætlum ekki að segja meira um þær aðstæður sem skapast í þættinum sem verða til þess að Fjallið missir hjálm sinn, en þeir sem eiga eftir að sjá þáttinn eiga von á skemmtilegri framvindu. Það eina sem við getum sagt er að Hafþór Júlíus er gjörsamlega afskræmdur þegar hjálmurinn fær að fjúka, en augnablikið þar sem andlit hans er afhjúpað hefur verið í brennidepli hjá mörgum hverjum.

Sjá einnig: Andlit Fjallsins í Game of Thrones loksins afhjúpað

(Ef þú vilt ekki vita meira um framvindu þáttarins – eða sjá hvernig Fjallið lítur út – er best að lesa ekki lengra)

Hér að neðan eru heldur betur skrautleg tíst í garð leikarans og hvernig áhorfendur brugðust við þegar hjálmurinn fór af. Sitt sýnist hverjum hvaða samanburður eigi best við.

Somebody wanna explain why The Mountain without his helmet look like Angelica’s baby brother on Rugrats? #GameofThrones pic.twitter.com/0LZNfwkW9D — PICKLEDAD (@Lyricoldrap) May 13, 2019

why does the mountain without his helmet on look like an undead varys lmao #gameofthrones pic.twitter.com/O6nqVYVwoY — @maloonds stan account 💫 (@maloonds) May 13, 2019

Does anyone else think that if the Mountain took his helmet off he’d look like Goomba? #gameofthrones #supermariobrothers pic.twitter.com/6HBm3XJLPf — leets ✨ (@yelhsaatilal) May 6, 2019