Eldræða keníska sendiherrans gegn Rússland fer mikinn á netinu

Í um fimm mínútna ræðu hvatti hann Rússa til að ráðast ekki inn í Úkraínu og líkti málinu við nýlendutímann í Afríku og hvernig ríkin í álfunni tókust á við sjálfstæði í kjölfar brotthvarfs nýlenduþjóðanna.

Ræðan vakti mikla athygli og hefur verið mikið dreift á samfélagsmiðlum.

„Kenía og næstum öll Afríkuríki urðu til við hrun heimsveldanna. Við drógum ekki upp landamærin okkar. Þau voru dregin upp í fjarlægum höfuðborgum eins og Lundúnum, París og Lissabon án þess að nokkuð væri hugsað um gömlu þjóðirnar sem þau skildu að,“ sagði hann og vísaði þar til raka Rússa um að þeir eigi kröfu á yfirráðum yfir hlutum af úkraínsku landsvæði.

If you're gonna listen to any speech about #Ukraine 🇺🇦, let it be this one.

The Kenya ambassador to the UNSC perfectly explains how people across Africa understand Ukraine, and what the Kremlin's acts of aggression mean in our post-colonial world. pic.twitter.com/0gTuAni0DC

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 22, 2022