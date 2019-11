Söknuður eftir hinu sérstaka listformi plötuumslögum

Ég sakna hljómplatna og ekki síður plötuumslaga. Fór að hugsa um þetta við lestur á Stöðu pundsins eftir Braga Ólafsson. Þar gegna plötur og umslög miklu hlutverki. Unglingur í bókinni pantar sér plötur frá Englandi og það er nokkuð tilstand. Þar kemur meðal annars við sögu frægt umslag plötunnar Country Life með Roxy Music sem ungmenni þorðu varla að láta foreldra sína sjá – svo hefur tíðarandinn breyst að þetta stuðar varla neinn lengur.

Plötuumslög döfnuðu á mjög sérstöku sviði. Þau voru ekki myndlist en samt ekki bara hönnun eða auglýsingamennska. Voru eiginlega á svæðinu þarna á milli. Þess vegna verður frelsið í gerð plötuumslaga svo mikið. Það mátti eiginlega allt.

Við bætist svo sá kostur plötuumslaga að þau innihalda miklar upplýsingar um gerð hljómplatna, hljóðfæraleikara, útgáfuna, söngtextana. Það er hægt að skoða plötuumslög í krók og kring. Sum plötuumslög kann maður eiginlega utanað. Umslögin þjónuðu innihaldinu og bættu við það.

Með tilkomu stafrænnar tónlistar í tölvum er þetta allt öðruvísi. Það eru gefin út lög en samstæð verk eins og lp-plöturnar voru skipa lægri sess en áður. Á Spotify eru afar litlar upplýsingar, maður verður eiginlega að gúgla það sérstaklega – það sést ekki hvenær lög voru samin eða hvenær þau voru gefin út. Þetta er eiginlega mjög ófullnægjandi.

Nú orðið er tónlistin orðin eins og vatn eða loftið sem maður andar að sér. Það er alls staðar tónlist, á veitingastöðum, í kjörbúðum. Á ensku er til orðatiltækið familarity breeds contempt. Það má kannski segja um stöðu tónlistar í samtímanum. Í sögu Braga er lífið allt öðruvísi.

Drengurinn er semsé að panta plötur frá Englandi. Þessi sögupersóna er nokkurn veginn jafnaldri minn. Ég man hvað það gat verið mikið vesen að ná í lög eða plötur sem maður vildi heyra. Maður fór til útlanda og kom klyfjaður af hljómplötum heim. Maður sætti færis að fara í heimsóknir eða partí hjá þeim sem áttu plötur sem maður þráði að heyra. Bróðir vinar míns átti herbergi fullt af plötum. Við máttum ekki fara þangað inn en stálumst einstöku sinnum til þess til að hlusta á Fleetwood Mac, Cream, Blind Faith. Eldri systkinum var náttúrlega annt um nálarnar í plötuspilurunum og að plöturnar rispuðust ekki.

Plötuumslög mæla líka tímann fyrir manni, þau eru einstakur tímavísir. Hvíta albúm Bítlanna er 1968, Abbey Road 1969, Bridge over Troubled Water er 1970.

Maður getur haldið svona áfram. Harvest með Neil Young er 1972, Dark Side of the Moon með Pink Floyd er 1973 – jú, og Houses of the Holy með Led Zeppelin, önnur Pink Floyd plata, Wish You Were Here er 1975. Desire með Dylan 1976.

Þetta er auðvitað bara listinn minn. Aðrir eiga allt öðruvísi lista veit ég.