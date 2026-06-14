Rotnandi lík fannst við eitt æfingasvæðið á HM – Um 1200 morð í borginni það sem af er ári

Óhugnanleg uppgötvun var gerð í Tijuana í Mexíkó á föstudag þegar lík fannst í bifreið sem hafði verið yfirgefin skammt frá æfingaaðstöðu íranska landsliðsins á Heimsmeistaramótinu.
Lögregla var kölluð á vettvang eftir að tilkynningar bárust um sterka og óþægilega lykt frá gráum Toyota-jeppa sem stóð fyrir utan verslunarmiðstöð nálægt Caliente-leikvanginum, þar sem Íran undirbýr sig fyrir fyrsta leik sinn á HM gegn Nýja-Sjálandi á mánudag.
Við rannsókn kom í ljós að lík var í skottinu, vafið inn í svartan poka. Samkvæmt yfirlýsingu frá mexíkóskum yfirvöldum voru merki um ofbeldi á líkinu og sérfræðingar hófu þegar rannsókn á vettvangi.
Bíllinn hafði verið skilinn eftir í miklum hita síðustu daga og var aðeins nokkra metra frá æfingasvæði íranska liðsins. Leikmenn liðsins voru við æfingar á sama tíma og líkið var fjarlægt af vettvangi.
Tijuana er ein hættulegasta borg Mexíkó og samkvæmt opinberum tölum hafa yfir 1.200 manndráp verið skráð þar það sem af er ári.
Atvikið kemur á viðkvæmum tíma fyrir íranska landsliðið sem hefur verið undir mikilli öryggisgæslu frá komu sinni til Mexíkó. Vopnaðir hermenn hafa verið sýnilegir á æfingum liðsins og ferðalög þess hafa verið skipulögð með ströngum öryggisráðstöfunum.