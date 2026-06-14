Enska landsliðið var sent í skjól vegna hvirfilbyls

Óveður setti mark sitt á fyrstu daga enska landsliðsins í Kansas City þegar leikmenn og starfsfólk þurftu að leita skjóls vegna viðvörunar um mögulegan hvirfilbyl.
Enska liðið kom til Kansas City á laugardag og hélt sína fyrstu æfingu á Swope Soccer Village æfingasvæðinu í undirbúningi fyrir heimsmeistaramótið. Um kvöldið breyttist veðrið hins vegar skyndilega og yfirvöld sendu út neyðarviðvörun til allra á svæðinu.
Í tilkynningunni var varað við mjög öflugu þrumuveðri með vindhviðum sem gætu náð allt að 80 mílum á klukkustund, eða um 130 kílómetrum á klukkustund. Íbúar voru hvattir til að halda sig innandyra og fjarri gluggum.
Miklar eldingar, þrumur, úrhellisrigning og hvassviðri gengu yfir borgina sem liggur á landamærum Kansas og Missouri.
Enginn úr herbúðum Englands varð fyrir skaða og ekki er talið að undirbúningur liðsins fyrir mótið hafi raskast verulega.
England undirbýr sig nú fyrir fyrsta leik sinn á heimsmeistaramótinu gegn Króatíu, sem fram fer síðar í vikunni. Þjálfarateymið vonast til að veðrið verði hagstæðara á næstu dögum svo liðið geti einbeitt sér alfarið að verkefninu fram undan.