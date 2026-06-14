Amorim færist nær starfinu

Ruben Amorim gæti verið á leið aftur í þjálfun aðeins nokkrum mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá Manchester United.
Samkvæmt Sky Sports á Ítalíu er portúgalski þjálfarinn einn helsti kandídatinn til að taka við AC Milan fyrir komandi tímabil. Amorim hefur verið án vinnu síðan hann var látinn fara frá Old Trafford í janúar eftir rúmlega árs starf hjá enska stórliðinu.
Amorim tók við Manchester United í nóvember 2024 eftir farsælt tímabil hjá Sporting. Hann stýrði United alla leið í úrslitaleik Evrópudeildarinnar á fyrsta tímabili sínu, en náði ekki að skapa nægan stöðugleika í ensku úrvalsdeildinni og missti starf sitt um miðbik síðasta tímabils.
AC Milan er að leita að nýjum þjálfara eftir vonbrigðatímabil og Amorim er sagður ofarlega á óskalista félagsins. Annar sterkur kandídat er Matthias Jaissle, núverandi þjálfari Al-Ahli í Sádi-Arabíu, sem áður gerði góða hluti með Red Bull Salzburg í Austurríki.