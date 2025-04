Van Dijk færir stuðningsmönnum Liverpool góðar fréttir

Virgil van Dijk fyrirliði Liverpool segir frá því að hann sé að nálgast það að skrifa undir nýjan samning, málið gangi vel.

Van Dijk er að verða samningslaus í sumar líkt og Mo Salah og Trent Alexander-Arnold.

„Það er gangur í þessu,“ segir Van Dijk um stöðuna þessa stundina.

„Við erum í viðræðum, ég elska félagið og ég elska Liverpool. Ég elska stuðningsmenn liðsins.“

Trent er líklega á förum frá Liverpool en búist er við að Van Dijk og Salah verði áfram.

🚨 Virgil van Dijk on new contract: “There is progress, yeah”.

“These are internal discussions, I love the club, I love Liverpool, I love the fans”. pic.twitter.com/DIVc9UE9og

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2025