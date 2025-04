Svaraði fyrir sig þegar þeir kölluðu mömmu hans druslu í gær

„Mamma þín er drusla,“ sungu stuðningsmenn Manchester United til Phil Foden á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinin í gær.

Pep Guardiola stjóri Manchester City gagnrýndi þetta eftir markalaust jafntefli liðanna á Old Trafford í gær.

Söngurinn ómaði nokkuð reglulega á Old Trafford í gær og var það svo að Foden heyrði þetta mjög vel á vellinum.

Foden lét þetta fara í taugarnar á sér og svaraði stuðningsmönnum United með handahreyfingum.

Það atvik má sjá hér að neðan.

Foden reacts to chant about his mum #mufc #munmci pic.twitter.com/e0YcPmsw8J

— StrettyEnd (@_StrettyEnd) April 7, 2025