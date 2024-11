Bálreiður Keane bauð manninum að hitta sig eftir vinnu – ,,Ég bíð eftir þér á bílastæðinu“

Roy Keane, goðsögn Manchester United, missti stjórn á skapi sínu er hann ræddi við stuðningsmann Ipswich í kvöld.

Leikið var í ensku úrvalsdeildinni en Keane er í dag starfsmaður Sky Sports og vinnur í sjónvarpi.

Keane sá um að fjalla um leik United við einmitt Ipswich en þessari viðureign lauk með 1-1 jafntefli.

Ónefndur stuðningsmaður fór í taugarnar á Keane sem gekk til hans og svaraði fullum hálsi.

,,Ég bíð eftir þér á bílastæðinu“ sagði Keane við manninn sem var fullur adrenalíni á þessum tímapunkti.

Hvað gerðist síðar er óljóst en myndband af þessu atviki má sjá hér.

Roy Keane wanted it in the car park 👊🏻🤣 #ipswich #ManU #IPSMU #SuperSunday pic.twitter.com/F3Ua5uX9Bw

— Aden Clarke (@adenLFC4life) November 24, 2024