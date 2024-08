Myndband af Haaland í gær fer um eins og eldur í sinu – Sjáðu athæfi hans sem fór framhjá mörgum

Þeim Erling Braut Haaland og Marc Cucurella virðist ekki vera vel til vina miðað við það sem gekk á í leik Chelsea og Manchester City í gær.

Haaland skoraði fyrra markið í 0-2 sigri City, en hann hristi af sér Cucurella til að koma boltanum framhjá Robert Sanchez í marki Chelsea.

Það er skondið í ljósi þess að eftir sigur Spánar á EM í sumar fagnaði Cucurella með því að semja lag um sjálfan sig. Söng hann þar meðal annars um að Haaland myndi „skjálfa“ þegar Cucurella kæmi nálægt honum.

„Cucurella er fyndinn maður. Á síðustu leiktíð bað hann um treyjuna mína en í sumar samdi hann lag um mig,“ sagði Haaland eftir leik.

Enskir miðlar hafa nú svo vakið athygli á myndbandi frá leiknum í gær. Þar gekk Haaland framhjá Cucurella er sá síðarnefndi virtist hafa fengið krampa, í stað þess að aðstoða hann.

Myndbandið er hér að neðan.

Cucurella was asking for help then Haaland just walked past him😂

