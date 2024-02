Kominn með nýtt áhugamál eftir vandræðin á dögunum – Bauð stuðningsmönnum miða á Old Trafford

Marcus Rashford kom sér í vandræði nýlega er hann sást á skemmtistað í Norður-Írlandi stuttu fyrir leik Manchester United.

Rashford sagðist vera veikur og mætti ekki til æfinga en hann var myndaður fá sér í glas í Belfast.

Englendingurinn tekur því rólegra þessa dagana en hann er kominn með nýtt áhugamál, púsluspil.

Rashford birti mynd á Twitter í gær þar sem má sjá hann að verki og er um risastórt spil að ræða.

Hann lofaði þá einum heppnum aðdáanda miða á næsta leik liðsins gegn Fulham ef hann myndi giska á hver myndin væri.

A few people have asked me about the jigsaw that I have been working on. If someone can correctly guess which puzzle it is, I will reward them with two tickets to an upcoming game at OT vs Fulham. Good luck! ️🏾 pic.twitter.com/bgo34bw2Fj

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 8, 2024