Mistök í drætti gærdagsins rándýr og stuðningsmenn eru brjálaðir

Stuðningsmenn Newcastle eru allt annað en sáttir með dráttinn í deildarbikarnum, liðið mætir Manchester City í næstu umferð en dregið var í gær.

Öllum liðum var raðað í stafrófsröð og fengu síðan tölu i kjölfarið, svo var dregið.

Liðin sem voru í pottinum fyrir gærkvöldið var raðað í stafrófsröð en þau sem komust áfram í gær fóru aftast í röðina.

If Newcastle were given their correct number in the draw (19) we would have drawn Fulham away.

As you can see, draw numbers are done in alphabetically, with the only mistake being Norwich and Newcastle in the wrong order.

Hmm @Carabao_Cup 🤔 pic.twitter.com/BlFZPAQ4Fp

— NUFC HQ (@NUFC_HQ) August 30, 2023