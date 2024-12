Hataði að sjá fréttir leka í blöðin – Drykkfelldur blaðamaður bar ábyrgð og hann reiddist mjög

Á tímum samfélagsmiðla og snjallsíma er erfitt að halda leyndarmálum lengi, hið minnsta ef um er að ræða stóran hóp sem veit um málið. Að þessu komst Sir Alex Ferguson af í starfi sem stjóri Manchester United.

„Sir Alex Ferguson tók því. mjög alvarlega þegar hlutir láku út,“ segir í grein um það hvernig þessi merkilegi maður tók á þessu máli.

Ferguson hafði þá reglu að láta alltaf alla vita degi fyrir leik um byrjunarliðið morgundagsins og hverjir yrðu í hóp. Þetta lak hins vegar nánast alltaf í blöðin.

Í stað þess að segja öllum byrjunarliðið, lét hann menn vita ef þeir væru í liðinu en ræddi aldrei byrjunarliðið við neinn.

„Ég breytti um aðferð til að láta menn vita hvort þeir væru að spila eða ekki,“ sagði Ferguson um málið.

„Ég opinberaði hins vegar aldrei byrjunarliðið fyrr en á morgni leikdags.“

This journalist was consistently breaking stories no one else had access to.

“It drove me bonkers”, Sir Alex wrote.

The journalist gained intel by socialising with players.

Saturday night drinks would turn turned into a pipeline for confidential details being leaked.

— Oliver (@Oliveresuana) December 9, 2024