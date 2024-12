Staðfestir að Ruben Amorim vilji losna við Rashford

Manchester United vill selja Marcus Rashford og er tilbúið að skoða það að losna við hann í janúar. Florian Plettenberg sérfræðingur segir frá.

United hafði áhuga á að selja Rashford í sumar og áfram heldur félagið að skoða þann möguleika.

Plettenberg segir að United vilji helst selja Rashford næsta sumar en gott tilboð í janúar gæti freistað félagið.

Rashford er einn launahæsti leikmaður liðsins en hann er líka uppalinn og kæmi sala á honum inn sem hreinn hagnaður.

Rashford hefur átt mjög erfiða átján mánuði hjá United og gæti farið frá félaginu á næstunni.

🚨🔴 Manchester United would sell Marcus #Rashford at the latest by the summer and would already be open to top offers in the winter. The club acknowledge his development under Ruben #Amorim but consider him definitely not unsellable.

One reason why a sale is being discussed:… pic.twitter.com/x8e5ALsQbL

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 10, 2024