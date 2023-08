Fyrstur til að gefast upp í Sádí Arabíu – Jota er á förum eftir tæpan mánuð þar í landi

Jota hinn 24 ára gamli framherji Al-Ittihad í Sádí Arabíu er sagður á förum frá félaginu aðeins mánuði eftir að hafa gengið í raðir félagsins.

Jota var keyptur frá Celtic í sumar og er í hópi þeirra leikmanna sem hafa heillast af tilboðum frá Sádí Arabíu.

Fjölmiðlar í Sádí Arabíu segja frá því að Jota sé að fara frá Al-Ittihad en engar frekari útskýringar eru á því.

Hópur leikmanna hefur farið til Sádí Arabíu í sumar og hækkað laun sín hressilega, Jote hefur spilað tvo deildarleiki fyrir Al-Ittihad en þeir verða líklega ekki fleiri.

Jota er 24 ára gamall sóknarmaður frá Portúgal en ekki kemur fram hvert hann fer frá Al-Ittihad.

