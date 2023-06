Þetta er upphæðin sem Liverpool greiðir fyrir Mac Allister

Liverpool greiðir 35 milljónir punda fyrir Alexis Mac Allister.

Kappinn er að ganga í raðir Liverpool frá Brighton. Hann skrifar undir samning til ársins 2028.

Jurgen Klopp ætlar að styrkja miðsvæði sitt vel í sumar og er Mac Allister fyrstur inn um dyrnar.

Hann er búinn að gangast undir læknisskoðun og sem fyrr greiðir borgar Liverpool Brighton 35 milljónir punda. Búast má við tilkynningu fljótlega.

Mac Allister átti frábæru gengi að fagna með Brighton á leiktíðinni, auk þess sem hann varð heimsmeistari með argentíska landsliðinu undir lok síðasta árs.

