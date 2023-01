Sjáðu mjög umdeilt atvik í kvöld – Átti Manchester United að fá víti?

Manchester United mistókst að sækja þrjú stig í ensku úrvalsdeildinni í kvöld er liðið mætti Crystal Palace.

Útlitið var lengi bjart fyrir gestina sem komust yfir með marki frá Bruno Fernandes á markamínútunni þeirri 43.

Staðan var 1-0 í dágóðan tíma og stefndi allt í að Man Utd myndi tryggja sér annað sæti deildarinnar.

Það var hins vegar á 91. mínútu sem Palace jafnaði metin er Michael Olise kom knettinum í netið.

Margir eru á því máli að óheppnin hafi verið með Man Utd í leiknum en Scott McTominay vildi fá vítaspyrnu eftir mjög umdeilt atvik innan teigs.

Atvikið átti sér stað í seinni hálfleik en VAR ákvað að dæma ekkert fyrir gestina og er það ansi umdeilt.

Should that be a Penalty?

pic.twitter.com/UX1nmE6zjN

— Sociaball (@SociaballTweets) January 18, 2023