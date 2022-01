Hodgson tekinn við Watford

Roy Hodgson hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins Watford. Félagið staðfesti þetta á heimasíðu sinni í kvöld.

Hodgson, sem er 74 ára gamall, lét af starfi sínu sem þjálfari Crystal Palace í sumar og verður fyrsta ætlunarverk hans að bjarga Watford frá falli en liðið situr í 19. sæti deildarinnar, tveimur stigum frá öruggu sæti.

Ray Lewington verður aðstoðarþjálfari Hodgson en hann gegndi sömu stöðu hjá Crystal Palace og enska landsliðinu á sínum tíma.

Watford rak Ítalann Claudio Ranieri eftir minna en fjóra mánuði í starfi en hann var 15. þjálfari félagsins síðan að Pozzo fjölskyldan tók yfir árið 2012.

Fyrsti leikur Watford undir stjórn Hodgson verður gegn Burnley þann 5. febrúar næstkomandi.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club’s manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022