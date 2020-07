Antoine Griezmann skoraði frábært mark fyrir Barcelona í kvöld sem mætti Villarreal á Spáni.

Leikurinn er enn í gangi en Barcelona er með 3-1 forystu þegar fyrri hálfleik er að ljúka.

Griezmann skoraði þriðja mark liðsins en hann afgreiddi hælsendingu Lionel Messi í netið.

Frakkinn vippaði boltanum fallega yfir markvörð Villarreal og fór hann í slá og inn.

Þetta má sjá hér.

ANTOINE GRIEZMANN WITH THE GOAL OF THE SEASON 🤯 pic.twitter.com/PufIHufeye

— Ryan (@MessiCFi) July 5, 2020