Meiðsli Jóhanns Berg smávægileg: Verður þó ekki með gegn Liverpool

Jóhann Berg Guðmundsson, kantmaður Burnley er ekki alvarlega meiddur en þetta hafa rannsóknir staðfest. Meiðsli Jóhanns eru í kálfa en þau hafa plagað kauða síðasta árið.

Jóhann meiddist í 1-1 jafntefli gegn Wolves um síðustu helgi. Hann verður þó ekki með gegn Liverpool um helgina, ef marka má Sean Dyche stjóra liðsins.

Það stendur því tæpt að Jóhann verði í íslenska landsliðshópnum gegn Moldóvu og Albaníu en liðið kemur saman á mánudag.

Kantmaðurinn hefur skorað eitt mark í fyrstu þremur umferðum ensku úrvalsdeildarinnar, hann hafði byrjað alla leiki Burnley.

SD confirms that JBG’s scan reveals only a minor calf injury. The Icelandic winger is, however, unlikely to feature this weekend.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 29, 2019