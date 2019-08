Leikkona fær endalaust af skilaboðum frá stuðningsmönnum Liverpool – Sjáðu hvernig hún svaraði

Eins og flestir vita þá er markvörðurinn Alisson Becker meiddur og verður frá keppni næstu vikurnar.

Alisson meiddist í leik Liverpool og Norwich á föstudag en það var fyrsti leikur tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.

Það er ljóst að Brassinn mun missa af næstu leikjum og mun Adrian verja mark Evrópumeistarana.

Stuðningsmenn Liverpool sendu Alisson fjölmörg skilaboð á Twitter en sumir sendu þau á vitlausan aðgang.

Leikkonan Alison Becker hefur fengið ófá skilaboð frá enskum stuðningsmönnum eftir meiðslin.

,,Það er í lagi með kálfana á mér. #ynwa,“ skrifaði Alison á Twitter-síðu sína og róaði þannig óttaslegna stuðningsmenn Liverpool.

MY CALVES ARE FINE YOU GUYS. #ynwa

— alison becker (@thealisonbecker) 13 August 2019