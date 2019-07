Sjáðu myndirnar: Er einn dýrasti leikmaðurinn of feitur? – ,,Hvernig fitnaru svona á einum mánuði?“

Eden Hazard gekk í raðir Real Madrid í sumar en hann kostaði yfir 100 milljónir punda og kemur frá Chelsea.

Hazard er talinn einn öflugasti leikmaður Evrópu en hann hefur undanfarnar vikur verið í sumarfríi.

Belginn mætti aftur til æfinga í gær og hefur nú undirbúningstímabilið með Real.

Margir stuðningsmenn eru óánægðir og segja að Hazard sé að mæta til leiks feitur og í engu standi.

Spænska blaðið AS komst einnig í fréttirnar fyrir að birta mynd af Hazard þar sem notast er við líkama Karim Benzema.

Hazard hefur áður verið ásakaður um að vera með nokkur aukakíló en nú er að sjá hvort Real komi honum í stand áður en tímabilið hefst eftir um mánuð.

