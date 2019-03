Þurfa Íslendingar að hafa áhyggjur? – Byrjaður að láta sig detta reglulega

Kylian Mbappe er einn allra efnilegasti leikmaður heims en hann spilar með Paris Saint-Germain.

Mbappe er aðeins 20 ára gamall en er þrátt fyrir það orðinn fastamaður hjá PSG og franska landsliðinu.

Hann lék með Frakklandi gegn Moldavíu í undankeppni EM á föstudag en Frakkar unnu 4-1 sigur.

Undir lok leiksins varð Mbappe sér til skammar er hann reyndi að fiska vítaspyrnu á markvörð heimamanna.

Mbappe lét sig augljóslega detta innan teigs og fékk í kjölfarið gult spjald fyrir dýfuna.

Þetta er ekki í fyrsta sinn á tímabilinu sem Mbappe lætur sig falla í grasið við enga snertingu og vonandi þá losnar hann við þennan ósið.

Við Íslendingar gætum þurft að passa okkur á mánudag er leikið er við einmitt Frakka á þeirra heimavelli.

