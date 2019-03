Leikmaður Arsenal ældi á vellinum

Sead Kolasinac átti góðan leik í dag er Arsenal mætti Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Kolasinac og félagar unnu góðan 2-0 heimasigur og eru nú í fjórða sæti deildarinnar.

Það er ekki ólíklegt að bakvörðurinn hafi spilað veikur í leiknum en hann sást æla á grasið í síðari hálfleik.

Kolasinac lét það þó ekki skemma leikinn fyrir sér og hélt áfram keppni og spilaði allar mínúturnar.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

DID KOLASINAC JUST VOMIT ON THE PITCH 🤮😂 pic.twitter.com/2ZMQIF89JN

— Till I Die ⚒⚒⚒ (@hammersupsates) March 10, 2019