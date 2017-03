Bush gerir upp Íraksstríðið í málverkum

Í upphafi mars var opnaði George W. Bush, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, málverkasýningu á forsetabókasafninu Háskólanum Í Dallas í Texas. Sýningin nefnist Portraits of courage - A commander in chief‘s tribute to america‘s warriors og gefur þar að líta 66 olíumálverk, andlitsmyndir af hermönnum sem særðust í Íraksstríðinu. 4491 bandarískur hermaður lést í stríðinu en hundruðir þúsunda Íraka hafa látist vegna átaka sem hafa logað allt frá því að forsetinn fyrirskipaði innrás í landið árið 2003.

Málverk forsetans verður einnig hægt að nálgast í bók sem er gefin út samhliða sýningunni, en þar segir Bush enn fremur persónulegar sögur hermannanna sem hann málaði.

Bush hóf að mála eftir að forsetatíð hans lauk árið 2008 og hélt sína fyrstu málverkasýningu árið 2013, en þá sýndi hann andlitsmyndir ýmsum leiðtogum ríkja heims sem hann hitti á meðan hann gegndi embætti forseta.