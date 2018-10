Kvikmyndir Baltasars sem hafa aldrei orðið að veruleika

Baltasar Kormákur er óneitanlega mikill brautryðjandi í sínum bransa. Hann var fyrstur íslenskra leikstjóra til þess að leika sér á erlendri grund. Það efast enginn um dugnað mannsins og hann hefur verið duglegur að dæla út verkefnum, bæði sem framleiðandi og leikstjóri.

Á dögunum opinberaði Baltasar nýjasta verkefnið sem er í burðarliðnum. Þetta var í þættinum Með Loga og ræddi hann þar kvikmyndina Arctic 30. Myndin er byggð á sannri sögu og fjallar um atvik árið 2013 þegar rússneskir strandgæsluliðar réðust um borð í skip Greenpeace-samtakanna. Skipið, sem gekk undir nafninu Arctic Sunrise, hafði verið hringsóla við olíuborpall í suðaustanverðu Barentshafi. 29 meðlimir Greenpeace-samtakanna voru í haldi.

Emma Thompson með umsjón yfir handritinu

Blaðamaðurinn Ben Stewart skrifaði bók um þessa atburði en breska Óskarsverðlaunaleikkonan Emma Thompson er sögð, samkvæmt IMDb, vera skráð fyrir handriti myndarinnar.

Baltasar tekur fram að Arctic 30 sé ástríðuverkefni hins virta framleiðanda Davids Putman, sem er meðlimur lávarðadeildarinnar í Bretlandi. „Þetta er einhver mest „legendary“ kvikmyndaframleiðandi Bretlandssögunnar.“ Leikstjórinn segist vera vongóður um að hægt verði að taka upp myndina að einhverju leyti á Íslandi. „Eitt af því sem hefur verið stóra markmiðið mitt er að gera þetta að stórum hluta á Íslandi, með íslensku tökuliði, en fyrir Hollywood-stúdíóið. Myndin hentar vel í hvort tveggja,“ segir hann.

„Þetta er eins og blanda af Captain Phillips og Midnight Express,“ segir Baltasar. „Mér finnst þetta flott saga og áhugaverð þótt ég sé ekki sammála Greenpeace að öllu leyti, en þetta er fyrir góðan málstað. Þetta er góður þriller um eitthvað sem skiptir máli.“

Hugh Jackman í biðstöðu

Um þessar mundir vinnur leikstjórinn hörðum höndum að annarri þáttaröð Ófærðar, sem afhjúpuð verður um áramótin. Tíminn á eftir að leiða í ljós hvort Arctic 30 verði gerð með Baltasar við stjórnvölinn, eða hvort hún lendi í skúffunni líkt og síðar nefnd verkefni. Fyrr á árinu greint frá því að næsta erlenda kvikmynd Baltasars gæti orðið njósnatryllir með Hugh Jackman í aðalhlutverki. Sú mynd ber heitið The Good Spy og er samstarfsverkefni framleiðslufyrirtækjanna Image Nation og Working Title. Á meðal framleiðenda myndarinnar er Evan Hayes og hafa þeir Baltasar áður unnið saman að kvikmyndunum Contraband og Everest.

Myndin er byggð á sannsögulegum atburðum og segir frá lífi CIA-leyniþjónustumannsins Roberts Ames á tímum kalda stríðsins og tilraunum hans til þess að efla tengsl Bandaríkjanna við Mið-Austurlönd. Ames bjó yfir þeim hæfileika að geta myndað einlæg tengsl við fólk í starfi með því að skoða sameiginleg gildi á meðan margir kollegar hans gripu til hótana og blekkingarleikja. Ames lést árið 1983 í sprengjuárás fyrir utan bandaríska sendiráðið í Beirút. Engar nýjar fregnir hafa heyrst frá því verkefni síðan í maí.



Verkefni í súginn?

Það sem ekki allir vita – eða kannski muna – er hinn mikli fjöldi verkefna sem kvikmyndaunnendum hefur verið lofað en ekki orðið að veruleika. Bransapólitíkin getur oft verið snúin og verkefni eru oft tilkynnt áður en gengur að safna fjármagninu sem nauðsynlegt er. Stundum snýst þetta um peninga, stundum um listrænan ágreining en einnig getur verið að gefinn listamaður missi hreinlega allan áhuga. Þá er stórt spurt og þar af leiðandi skulum við kanna hvaða verkefnum Baltasars hefur verið sópað undir teppið.

Leiðtogafundurinn kvikmyndaður – Reykjavík

Árið 2014 var greint frá því að Baltasar myndi leikstýra kvikmynd um leiðtogafund Ronalds Reagan, forseta Bandaríkjanna, og Michaels Gorbachev, leiðtoga Sovétríkjanna, sem fram fór í Höfða árið 1986. Kvikmyndagerðarmaðurinn Ridley Scott átti upphaflega að leikstýra myndinni og voru stórleikararnir Christoph Waltz og Michael Douglas orðaðir við hlutverk Gorbachev og Reagan. Ekki er vitað nánar um stöðu Reykjavíkur en sérfræðingar telja að verkefnið sé komið á ís.

Erlendur selur – Grafarþögn

Þegar Mýrin var frumsýnd árið 2006 var almenningur strax farinn að kalla eftir meiru. Aðlögunin á samnefndum reifara Arnalds Indriðasonar sópaði til sín allt að 87 þúsund áhorfendum í kvikmyndahúsum og seldist víða um heim. Á erlendum velli kallast myndin því óhuggulega en stálharða nafni Jar City og stóð alltaf til að flytja fleiri bækur Arnalds um töffaralögguna Erlend á hvíta tjaldið. Í áraraðir hefur staðið til að kvikmynda hina stórvinsælu Grafarþögn, fjórðu bókina í röð Arnalds. Önnur verkefni hafa staðið í vegi fyrir því að þetta yrði að veruleika. Ingvar E. Sigurðsson hefur opinberlega sagst vera meira en til í að endurtaka leikinn sem Erlendur. Þá hefur Baltasar sífellt lofað því að sé stutt í tökur en enn hefur ekkert örlað á verkefninu. Því er öruggt að segja að handritið hvíli í grafarþögn þangað til dagskrá leikstjórans leyfir annað. Áhorfendur bíða bara á meðan, eins og Ingvar.

Erlendur á erlendum velli

Talandi um Mýrina…

Árið 2008 tryggði kvikmyndafyrirtækið Overtures réttinn að því að endurgera Mýrina, en Overtures er með dreifingarsamning við Paramount sem er eitt stærsta fyrirtækið í Hollywood. Á þessum tíma stóð hins vegar yfir verkfall handritshöfunda og hafði það óneitanlega áhrif á verkefnið. Árið 2012 var komin aftur smá hreyfing þegar Game of Thrones-leikstjórinn Brian Kirk var ráðinn til þess að taka við tauminn en það fjaraði síðan út þegar gekk ekki að fjármagna endurgerðina. Til dagsins í dag er Jar City þar af leiðandi enn geymd í krukkunni og verður fróðlegt að sjá hvort hún haldist þar endanlega.

Víkingaepíkin mikla – Vikingr

Árið 2014 var greint frá því að handritið „Vikingr“ (já, svona er það víst skrifað) væri loksins búið að finna heimili eftir margra ára leit. Universal Pictures og Working Title tryggðu sér réttinn að handritinu sem Baltasar skrifaði ásamt leikaranum Ólafi Agli Egilssyni, en þar er sagt frá landnemum og lífi þeirra. Baltasar hefur margoft talað um stóru víkingamyndina sína og var útlit fyrir að myndin færi í framleiðslu árið 2009 þegar víkingaþorp var reist á Horni í Hornafirði. Tökur myndarinnar áttu að hefjast árið eftir en sífelld töf á framleiðslunni hefur sett þessa epík í ótímabundna biðstöðu. Leikmyndin hefur veðrast talsvert síðan þá og olli málaferlum fyrr á þessu ári. Framleiðslufyrirtækið 26 Films, sem á réttinn að myndinni í dag, stefndi landeigandanum fyr­ir að selja ferðamönn­um aðgang að vík­ingaþorp­inu og hafa af því umtalsverðar tekjur. Kannski það sé efni í stórspennandi kvikmynd? Eitthvað verður nú að gera við þetta þorp.

Tók við af Meryl Streep – The Bird Artist

Árið 2003 var Baltasar farinn að tala við eitt stærsta kvikmyndafyrirtæki Kanada, Alliance Atlantis, til að framleiða aðlögun á bókinni The Bird Artist. Í viðtali við Fréttablaðið sagðist Baltasar hafa verið hrifinn af bókinni en ekki handritinu sem til stóð að kvikmynda. Í kjölfarið var handritshöfundinum Malcom MacRury flogið til Íslands og þeir Baltasar skrifuðu handritið upp á nýtt. Áður en Balti kom inn í verkefnið höfðu virtu leikkonurnar Meryl Streep og Annette Bening sóst eftir kvikmyndarétti bókarinnar. Kvikmyndin hefur enn ekki verið gerð og verður að öllum líkindum föst í svonefndu limbói um komandi ár.

Daðrað við Nesbø – I am Victor

Lengi stóð til að kvikmynda eins margar bækur Jo Nesbø og framleiðendur komust í snertingu við. Í fyrrahaust var síðan sýndur dramatryllirinn The Snowman við afleitar viðtökur og hættu þá öll hjól að snúast. Vefurinn Deadline greindi frá því í fyrra að Baltasar væri orðaður við aðlögun á óútgefinni skáldsögu sem nefnist I Am Victor. Sagan segir frá spilltum og sjálfselskum skilnaðarlögfræðingi sem er sekur um röð hrottalegra morða. Baltasar var í góðum hópi en tvíeykið Neal Purvis og Robert Wade voru skráðir fyrir handritsaðlöguninni, en þeir tveir hafa skrifað síðustu sex kvikmyndir í seríunni um James Bond. I Am Victor hefur annars verið kvikmynduð áður, sem sjónvarpsmynd árið 2013, og verður það líklega eina aðlögunin framvegis.