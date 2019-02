Mourinho tekur refsingunni: Dæmdur í skilorðsbundið fangelsi

Jose Mourinho hefur samþykkt skilorðsbundinn dóm á Spáni fyrir að hafa svikið undan skatti þar í landi.

Mourinho skaut 3,3 milljónum evra undan skatti á Spáni þegar hann var þjálfari Real Madrid.

Skattayfirvöld á Spáni hafa farið mikinn í slíkum málum og hafa bæði Cristiano Ronaldo og Lionel Messi verið í klandri.

Málaferli Mourinho hafa staðið lengi yfir og dómarar farið vel yfir málið, hann þarf ekki að setjast í steininn.

Mourinho þarf að borga 1,9 milljón evra í sekt og fær eins árs skilorðsbundinn fangelsisdóm.

Hann mun því ekki þurfa að setjast á bak við lás og slá en sektina þarf hann að greiða.

Mourinho var rekinn frá Manchester Untied í desember og skoðar nú næstu möguleika sína í fótboltanum.

BREAKING: Jose Mourinho accepts one-year prison sentence for tax fraud in Spain but will not serve time in jail. #SSN pic.twitter.com/GnkxdZapGT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 5, 2019