Var besti leikmaður í sögu úrvalsdeildarinnar að spila í gær? – Umdeild ummæli

David Silva átti ekki frábæran leik í gær er Manchester City vann 2-1 sigur á Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Silva er frábær leikmaður eins og allir vita en hann náði sér ekki á strik í sigrinum í gær.

Graeme Souness, fyrrum leikmaður Liverpool, ræddi Silva eftir leikinn í gær og talaði ansi vel um Spánverjann.

Souness talar um að Silva gæti jafnvel verið besti leikmaður í sögu úrvalsdeildarinnar.

,,David Silva er mögulega besti leikmaður sem hefur spilað í úrvalsdeildinni frá upphafi,“ sagði Souness.

Fólk hefur tekið harkalega í þessi ummæli en fjölmargir magnaðir leikmenn hafa spilað á Englandi síðustu ár.

Silva hefur spilað með City frá árinu 2010 en hann kom til félagsins frá spænska liðinu Valencia.

@SkySports Souness is a clown for saying David Silva best player ever!!! — Ene Solomon (@EneSolomon4) 3 January 2019

Graeme Souness is an absolute disgrace to the pundits! Did he just say David Silva was the best ever @premierleague player! Henry, Cantona, Giggs, Ronaldo , Scholes, Viera, Lampard for starters! — Shishir Jairam (@shish20008) 4 January 2019

Souness….“David Silva best player the play in the premier league“ 😂😂😂 not heard of Ronaldo or Henry has he ? — Callum Power (@Callumpow) 3 January 2019

Has Souness really just said that Silva is the best premier league player of all time? Wow have a lie down lad — Alun Webb (@1AlunWebb) 3 January 2019

Anyone else just hear Graeme Souness say that for him David Silva is the greatest premier league player ever 😶 what’s he smoking 😂😂 — Andrew Milligan (@Andrew_Milligan) 3 January 2019