13 ára stúlka alvarlega veik af fuglaflensu – Sérfræðingur segir þetta vera hættumerki

Tvö alvarleg tilfelli fuglaflensu geta gefið vísbendingu um hvað getur gerst þegar veiran berst í fólk og tekur sér bólfestu.

Vísindamenn hafa lengi beðið milli vonar og ótta varðandi þróun fuglaflensunnar og hvort hún muni berast í fólk. Fyrsta aðvörunarmerkið var þegar hún fannst í spendýrum. Þegar smit barst á milli minka á Spáni, byrjuðu fleiri aðvörunarljós að blikka.

Síðan hafa minnst 66 manns í Bandaríkjunum smitast af veirunni, aðallega í tengslum við faraldur í mjólkurkúm. Í nær öllum tilfellum var um væg veikindi að ræða.

En tvö alvarleg tilfelli frá Bandaríkjunum og Kanada sýna að fuglaflensan H5N1 hefur getuna til að laga sig að fólki.

Í grein sem kanadískir vísindamenn birtu í vísindaritinu The New England Journal of Medicine skýra þeir frá veikindum 13 ára stúlku. Hún var mjög illa haldin af fuglaflensu í nóvember. Sýni sýndu að veiran hafði stökkbreyst þannig að hún átti auðveldara með að festa sig við frumurnar í efri hluta öndunarfæranna. Þessi sama stökkbreyting fannst í sjúklingi í Louisiana í Bandaríkjunum sem lést nýlega.

Hvorki stúlkan né sjúklingurinn í Louisiana smituðu annað fólk af veirunni.

Jótlandspósturinn hefur eftir Allan Randrup Thomsen, prófessor í veirufræði við Kaupmannahafnarháskóla, að þessi tilfelli sýni það sem vísindamenn hafi óttast við fuglaflensu. Að hún geti lagað sig að okkur. Þess vegna sé mikilvægt fylgjast vel með smitum.

Hann sagði að góðu tíðindin séu að enn hafi ekki komið til þess að veiran hafi borist á milli fólks og að lyf hafi reynst vel gegn veirunni.