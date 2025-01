„Mér var sagt að barnið mitt hefði dáið í eldsvoða – Ég sá hana sex árum síðar í afmælisveislu“

Aðeins tíu dögum eftir að Luzaida Cuevas eignaðist dótturina Delimar, var henni sagt að hún hefði látist í eldsvoða. En sex árum síðar kom sannleikurinn í ljós þegar hún sá dóttur sína í afmælisveislu.

Delimar lést ekki í eldsvoða því henni var rænt af Carolyn Correa, sem var gift inn í föðurfjölskyldu Luzaida.

Correa ól Delimar upp sem dóttur sína og gaf henni nafnið Aaliyah Hernandez.

Fjallað er um þetta í nýrri heimildarmynd: „Back from the Dead: Who Kidnapped Me?“.

Fram kemur að lík Delimar hafi ekki fundist en lögreglan hafi sagt foreldrum hennar að hún hefði látist í eldsvoða í desember 1997. Var eldur sagður hafa kviknað út frá framlengingarsnúru í hitara á heimili fjölskyldunnar.

En Luzaida var ekki sannfærð um að þetta væri rétt og taldi að dóttirin væri á lífi. Ástæðan er að þegar eldurinn kom upp, þá flýtti hún sér auðvitað að vöggu Delimar en hún var tóm þegar að var komið. Glugginn í svefnherberginu var galopinn.

Slökkviliðsmenn þurftu að draga hana öskrandi út úr brennandi húsinu.

Delimar, sem er 26 ára, sagði í samtali við The Sun að fólk haldi að eftir að upp kemst að manneskju hafi verið rænt, sé lífið dans á rósum en svo sé ekki. Það sé mikil vinna sem þurfi að inna af hendi, byggja þurfi upp sambönd við annað fólk og halda lífinu áfram.

Delimar ólst upp í New Jersey hjá Correa og börnum hennar. „Mér fannst ég aldrei lík henni. Dóttir hennar var með miklu ljósari húð, eins og ég. Mér fannst ég og dóttir hennar því alltaf líkar og að ég líktist mömmu minni ekki,“ sagði hún.

Þar var 2004 sem Luziada var í afmælisveislu þar sem hún sá stúlku sem henni fannst líkjast Delimar mjög mikið. Hún var fljót að hugsa og náði hári úr höfði stúlkunnar í von um að hægt yrði að nota það við DNA-rannsókn.

DNA-rannsókn leiddi í ljós að stúlkan var dóttir hennar. Eftir að niðurstaðan lá ljós fyrir, var Correa handtekin og síðar dæmd í 9 til 30 ára fangelsi.