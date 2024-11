„Það sem heimurinn þarf núna er ást“

Í byrjun nóvember eru jólin byrjuð að láta á sér kræla og margar af stærstu erlendu verslanakeðjunum eru búnar að frumsýna árlegar jólaauglýsingar sínar.

Amazon einblínir á litlu góðverkin í sinni auglýsingu og þann mátt sem hugulsamar gjafir og gjörðir geta haft. Auglýsingin byggir á hinu klassíska lagi Hal David og Burt Bacharach frá árinu 1965, What the World Needs Now Is Love.

Í 90 sekúndna auglýsingunni sem ber heitið Midnight Opus má sjá húsvörð í leikhúsi ganga um og þrífa um leið og hann raular lagið, samstarfsmenn hans heyra til hans og átta sig á að þarna liggja hæfileikar í leyni. Lag David og Bacharach hefur verið sungið af fjölda þekktra listamanna í gegnum árin og er klassískur óður um ástina, tengingu og samkennd.

„Midnight Opus er saga sem fagnar gleðinni yfir því að gera eitthvað sérstakt fyrir fólkið í þínu lífi. Ég held að við tengjum öll við að þiggja einhverja góðmennsku frá öðrum, hvort sem það er hugulsöm gjöf eða hlý orð, og við vildum glæða þessa ólýsanlegu tilfinningu lífi,“ segir Jo Shoesmith, yfirmaður sköpunar hjá Amazon.

Auglýsingin var framleidd innanhúss af markaðsteymi Amazon og verður hún sýnd í sjónvarpi, kvikmyndahúsum og á samfélagsmiðlum frá 18. nóvember og út desember.