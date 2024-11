Hakkarahópurinn Anonymous fer mikinn eftir að Trump var kjörinn – „Hann getur núna gert það sem honum sýnist“

Hakkarahópurinn Anonymous hefur farið mikinn á miðlinum X síðan ljóst varð að Donald Trump verði aftur forseti Bandaríkjanna.

Meðal annars hafa hakkararnir, í gegnum aðganginn ¥ourAnonNews á X, kynt undir samsæriskenningu um kosningarnar. Rétt er að geta þess að hópurinn er ekki miðstýrður og heldur úti nokkrum aðgöngum á X, en almennt er viðurkennt að YourAnonNews sé vissulega rekinn af meðlimum hópsins.

„Eitthvað kemur ekki heim og saman. Árið 2020 hlaut Biden 81 milljón atkvæða, Trump fékk 74 milljón atkvæði. Árið 2024 fékk Harris 66 milljón atkvæða, Trump fékk 71 milljón atkvæða. Ákváðu 15 milljónir demókrata að sitja hjá í þessum kosningum? Ákváðu 3 milljón stuðningsmanna Trump að sitja hjá í þetta skiptið? Það getur ekki verið.“

Aðrir notendur bentu þó á að hakkarahópurinn sé þarna að gleyma því að enn á eftir að telja öll atkvæðin og það geti vel passað að um 15 milljón atkvæði séu enn ótalin þó svo að búið sé að lýsa yfir sigri Trump. Þetta má rekja til þess að ekki er talið að ótalin atkvæði geti breytt niðurstöðunni.

Eins hefur hópurinn sent Palestínumönnum stuðningskveðjur, enda telja hakkararnir að nú muni Bandaríkin ekkert gera til að stöðva þjóðarmorðin þar í landi.

Hakkararnir eru eins sárir út í demókrataflokkinn sem þeir telja hafa fært sig of langt til hægri í von um að stela atkvæðum af Trump. Þetta hafi þvert á móti fælt trygga kjósendur frá þeim.

„Hann fékk öldungaþingið, hann fékk fulltrúadeildina, hann er með Hæstarétt og hann er með forsetaembættið. Hann getur núna gert það sem honum sýnist. Alræðið er mætt. Sumir munu fagna því, en jafnvel þeir munu þjást undan því.“

Something doesn’t add up.

In 2020 Biden had 81 Million votes, Trump had 74 Million votes.

In 2024 Harris got 66 Million votes, Trump got 71 million votes.

15 Million Democrats decided to sit this one out?

3 Million MAGA decided to sit this one out?

No fucking way.

— Anonymous (@YourAnonNews) November 6, 2024