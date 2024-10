Hæðast að Trump fyrir neyðarleg mismæli

Donald Trump skoraði á kjósendur að mæta á kjörstað til að kjósa þann 5. janúar. Þetta sagði frambjóðandinn á kosningafund í Pennsylvaníu á mánudaginn. Nú hafa netverjar Trump að háði og spotti enda er kjördagur þann 5. nóvember en ekki í janúar.

Líklega hafi dagsetningum slegið saman í huga frambjóðandans og hann verið að hugsa um óeirðirnar þann 6. janúar 2021 og áhlaupið á bandaríska þinghúsið, en þar reyndu stuðningsmenn Trump að fá kjöri, Joe Biden til forseta, hnekkt.

„Hann ruglaði saman dagsetningum uppreisnarinnar sinnar og svo kjördegi,“ skrifaði einn á miðlinum X. Annar tók undir: „Það sést greinilega að 6. janúar er, þessum kúkalabba uppreisnarsegg, ofarlega í huga.“

Andstæðingar Trump hafa eins haft gaman að ruglingnum, sérstaklega í ljósi þess hversu mikið það fer fyrir brjóstið á Trump og stuðningsfólki hans, að hann sé leiðréttur þegar hann fer með rangfærslur. Þar með ættu allir stuðningsmenn Trump að mæta á kjörstað þann 5. janúar, enda fari frambjóðandinn varla að gangast við lygum eða mismælum nú frekar en fyrri daginn.

„Já Trumpistar, farið og kjósið þann 5. janúar“

Svo voru eins þeir sem velta nú fyrir sér hvort Trump glími við elliglöp, en hann er að nálgast áttrætt.

Trump voters – please listen to Trump and vote on January 5th. — Karly Kingsley (@karlykingsley) October 15, 2024

Yeah she has a condition that can cause mild swelling and skin irritation AND seasonal allergies *gasp* Meanwhile you had a 39 minute episode of dementia-induced delirium last night, can’t formulate a coherent sentence, and think Election Day is on January 5th.#TrumpIsNotWell pic.twitter.com/UpzMkCRwXS — Andrew—Author of America Rises On Substack (@AmoneyResists) October 15, 2024

WOW, here’s Trump telling his voters to get out and vote on January 5th. Uh huh… nothing weird or bizarre here. 😳pic.twitter.com/yT6Vv2D4Cy — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 15, 2024

