Vilja setja „ljósastaura“ á tunglið – Myndband

Ljósastaurar á tunglinu! Það hljómar nú ansi undarlega, svo ekki sé meira sagt. En bandarískt einkafyrirtæki hefur fengið fjárstuðning frá bandaríska ríkinu til að smíða fyrstu „ljósastaurana“ á tunglinu.

Tunglið gæti fljótlega orðið fyrsti staðurinn utan jarðarinnar þar sem mannkynið kemur sér fyrir. Til stendur að koma upp varanlegri bækistöð manna á tunglinu og er hugmyndin að koma upp lestarkerfi þar og hanna nýja kjarnakljúfa til að nota þar.

En ef þetta á að ganga upp, þarf lýsing að koma til á tunglinu. Einn dagur þar er jafn langur og tvær vikur á jörðinni og ískaldar tunglnæturnar eru ekki styttri. Þessar löngu, dimmu nætur hafa sýnt sig að vera erfiðar fyrir geimför sem þurfa á sólarorku að halda til að virka og þær gætu reynst stórhættulegar fyrir geimfara framtíðarinnar.

Geimtæknifyrirtækið Honeybee Robotics, sem er hluti af Blue Origin sem er í eigu Jeff Bezos stofnanda Amazon, hefur lagt til að risastórum ljósastaurum verði komið upp til að mæta þessum vanda.

Live Science segir að þetta kunni að hljóma ansi langsótt en verkefnið, sem nefnist Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution (LUNARSABER) sé meðal verkefna sem hafa fengið fjárstuðning frá bandaríska ríkinu til að stíga næsta skrefið í rannsóknum og nýtingu tunglsins. Ljósastaurarnir verða risastórir, hærri en Frelsisstyttan eða um 100 metrar.

Þeir eru hannaðir til að safna sólarorku þegar dagur er á tunglinu og lýsa síðan umhverfið upp með sterkum flóðljósum þegar tveggja vikna tunglnóttin skellur á.