Látinn laus eftir 35 ára fangelsisdvöl alsaklaus

Sky News segir að athygli lögreglunnar hafi beinst að Wright vegna þess að lögreglumaður, sem var á frívakt, sagðist hafa séð hann í hverfinu, þar sem ofbeldisverkið átti sér stað, fimm klukkustundum áður en ráðist var á stúlkuna.

Lögreglan handtók Wright og hélt því fram að hann hefði játað en yfirheyrslan yfir honum var ekki hljóðrituð og hann skrifaði ekki undir játningu að sögn the Cooley Law School Innocence Project, sem annaðist málareksturinn nú fyrir Wright.

The @cooleylawschool Innocence Project celebrated the release of their client Louis Wright. He spent 35 years in prison for a crime he did not commit. https://t.co/brPSiGWG3a pic.twitter.com/2UPWI6MzoH

— Cooley Law School (@cooleylawschool) November 10, 2023