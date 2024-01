Hreyflar geimflaugar hröpuðu til jarðar og sprungu í skóglendi og nærri húsi – Myndband

Kínverska geimferðastofnunin skaut tveimur gervihnöttum á braut um jörðina á jóladag. Var þeim skotið frá Xichang gervihnattaskotstöðinni í Sichuan-héraðinu. Það var Long March 3B eldflaug sem bar þá upp á braut um jörðina. Gervihnettirnir eru hluti af Beidou kerfinu en því má líkja við hið velþekktt GPS-kerfi.

Gervihnettirnir komust heilir á braut um jörðina en hliðarhreyflar geimflaugarinnar hröpuðu til jarðar og lentu í Guangxi-héraðinu að sögn SpaceNews.com.

Blaðamaðurinn Andrew Jones birti myndband á X af því þegar annar hreyfillinn lenti í skógi. Sést að sprenging á sér stað. Fregnir bárust síðan af því að hinn hreyfillinn hefði lent nærri húsi einu.

Heads up: it's been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023