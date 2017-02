Finnar fást við flóttamannastrauminn

Kvikmyndahátíðin Stockfish Film Festival hefst í kvöld í Bíó Paradís þegar nýjasta mynd hins virta finnska kvikmyndagerðarmanns Aki Kaurismäki, Toivon tuolla puolen (sem nefnist The Other side of Hope á ensku), verður sýnd. Myndin hlaut Silfurbjörninn, verðlaun fyrir bestu leikstjórn, á kvikmyndahátíðinni í Berlín á dögunum. Myndin fjallar um fyrrum farandsölumann, núverandi veitingahúsaeiganda og pókerspilara, sem vingast við hóp af flóttamönnum sem eru nýkomnir til Finnlands.

Hátíðinni verður hins vegar þjófstartað með meistaraspjalli með einum af handritshöfundum sjónvarpsþáttarins Brúarinnar, svíanum Måns Mårlind, í dag klukkan 16.00. Spjallinu verður stjórnað af Huldari Breiðfjörð og fer það fram á ensku.

Um 30 kvikmyndir verða sýndar á hátíðinni auk fjölda viðburða, pallborðsumræðna, meistaraspjalls og stuttmyndakeppninni Sprettfiskur. Heiðursgestir hátíðarinnar verða franski leikstjórinn Alain Guiraudie sem er þekktur fyrir kvikmyndir sem fjalla yfirleitt á einn eða annan hátt um kynhneigðir, ástir og ástríður, og króatíski leikstjórinn Rajko Grlic sem hefur leikstýrt fjölda stuttmynda og heimildamynda. Þeir báðir munu sýna þrjár myndir hvor og vera viðstaddir Q&A sýningar mynda sinna.

Hér má sjá alla dagskrá hátíðarinnar sem stendur til 5. mars.