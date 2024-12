Elon Musk fær stuðning úr afar óvæntri átt

Bernie Sanders öldungardeildarþingmaður í Bandaríkjunum hefur tekið undir með auðjöfrinum Elon Musk um að nauðsynlegt sé að endurskoða fjárveitingar til hernaðarmála í landinu og ekki síst í ljósi þess hversu illa sé farið með þetta fé, en um afar háar upphæðir er að ræða. Þykja þessi orð Sanders mjög athyglisverð í ljósi fyrri yfirlýsinga hans um að taka þurfi á þeim óeðlilega miklu áhrifum sem auðjöfrar hafi í bandarísku þjóðfélagi.

Í færslu á X, samfélagsmiðli Musk, skrifaði Sanders að auðjöfurinn hefði rétt fyrir sér um þessi mál. Þingmaðurinn benti á að varnarmálaráðumeytinu hafi verið úthlutað 886 milljörðum dala ( um 122.000 milljarðar íslenskra króna) á fjárlögum á síðasta ári og sjöunda árið í röð hafi ráðuneytið ekki komist í gegnum endurskoðun. Staðreyndin sé sú að ráðuneytið hafi einfaldlega týnt þó nokkrum hluta af þessu fé. Á síðasta ári hafi aðeins hann og 12 aðrir öldungardeildarþingmenn neitað að samþykkja framlög til hernaðarmála en allt sé morandi í sóun og fjársvikum í þessum málaflokki hjá bandaríska ríkinu. Þetta verði einfaldlega að breytast.

Elon Musk is right.

The Pentagon, with a budget of $886 billion, just failed its 7th audit in a row. It’s lost track of billions.

Last year, only 13 senators voted against the Military Industrial Complex and a defense budget full of waste and fraud.

That must change.

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 1, 2024